Yellowstone County District Court Criminal Law And Motion Cases

JUDGE HARRIS

Wednesday, September 9, 2020

DC 20-1196 State of MT v Kayla Rose Beauchman IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-pdv Public Defenders

20-29609 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs - Marijuana (60 Grams Or Less) 1st Offense M

Ct3: Partner or Family Member Assault 1st Offense M

Ct4: Obstructing Peace Officer M

DC 20-1200 State of MT v Jonece Dorinda Holds IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-slf Public Defenders

20-29604 JC

Assault with Weapon F

DC 20-1199 State of MT v Lyndon Thomas Laforge IN-V Arraignment

(HARADA) Co Atty-slh Public Defenders

20-29605 GB

Ct1: Robbery F

Ct2: Kidnapping F

Ct3: Partner or Family Member Assault 2nd Offense M

Ct4: Resisting Arrest M

Ct5: Violation of Partner or Family Member Assault No Contact Order M

DC 20-1201 State of MT v Joshua Ricardo Pearson IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-slf Public Defenders

20-29607 JC

Ct1: Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

DC 20-1197 State of MT v Dylann Tyler Ruschman-Douglas IN-V Arraignment

(DAVIES) Co Atty-jy Public Defenders

20-29606 AV

Robbery F

See also: DC 20-0350 | 20-28693 | Jury Trial - 09/14/2020

DC 20-1195 State of MT v Lawrence Douglas Vogel IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-jm Public Defenders

20-29603 AV

Partner or Family Member Assault F

DC 20-1151 State of MT v Ronald James Traynor Arraignment

(KNISELY) Co Atty-slf Public Defenders NTA from YCSO for 9:00 am

20-29557 JC

Ct1: Theft F

Ct2: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

See also: DC 18-0614 | 18-25677 | Apr BW - 09/17/2020

DC 19-1518 State of MT v Ronald James Traynor Apr BW / Srv Rev Rel Pet

(KNISELY) Co Atty-slf Natasha Hammack Warrant still active. NTA from

19-28246 JC new case. TR pass

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Evelena (Lea) Werhonig

See also: DC 18-0614 | 18-25677 | Apr BW - 09/17/2020

DC 20-1086 State of MT v Kathan Devernon Johnson Arraignment

(MOSES) Co Atty-jy Public Defenders NTA by BPD for 9:30 am

20-29490 AV

Aggravated Assault F

See also: DC 18-0211 | 18-25255 | DC Bench Warrant - 08/28/2020

DC 20-0948 State of MT v Randy Alan Dennison Arraignment

(TODD) Co Atty-tle A.K.A. Randall Alan Dennison Mtn Quash BW

20-29325 TS Public Defenders NTA in other case

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

Ct4: Resisting Arrest M

DC 20-1183 State of MT v Randy Alan Dennison Arraignment

(TODD) Co Atty-tle A.K.A. Randall Alan Dennison NTA by BPD for 10:00 am

20-29594 TS Public Defenders

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Operation of Unlawful Clandestine Laboratory F

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct4: Criminal Trespass to Property M

DC 20-1155 State of MT v Loren Dean Raver Arraignment

(FEHR) Co Atty-mrg Public Defenders NTA by YCSO

20-29559 JC 10:30

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct4: Reckless Driving M

DC 20-0950 State of MT v Jonathan Robert Bradshaw Arraignment

(DAVIES) Co Atty-jef Public Defenders NTA by MHP 10:45 am

20-29339 JW

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

DC 20-1179 State of MT v Cleve Alfonso Kristopher Spang Arraignment

(SOUZA) Co Atty-pdv Public Defenders NTA given by MHP for 10:45 am

20-29587 HC

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: Driving Under the Influence of Alcohol and/or Drugs 2nd Offense M

Ct3: Unlawful Possession of Open Alcoholic Beverage Container in Motor Vehicle on Highway M

