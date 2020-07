Yellowstone County Criminal Law and Motion Criminal Cases

Syndicated by: Montana News

DC 20-0911 State of MT v Elliott Travis Bacon IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-heb Public Defenders

20-29278 JC

DC NO CONTACT ORDER ACTIVE

Ct1: Assault with Weapon F

Ct2: Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

Ct3: Partner or Family Member Assault 1st Offense M

DC 20-0938 State of MT v Elliott Travis Bacon IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-heb Public Defenders

20-29327

Burglary F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0937 State of MT v April Jewel Carter IN-V Arraignment

(TODD) Co Atty-tle Public Defenders

20-29328 TS

Ct1: Aggravated Assault F

Ct2: Assault M

Ct3: Assault M

Ct4: Obstructing Peace Officer M

DC 14-0199 State of MT v April Jewel Carter IN-V Apr BW /

(TODD) Co Atty-tle Public Defenders PV Srv Pet to Rev

14-19859 Srv Pet & Amnd

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Allan Don Kitterman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0935 State of MT v Rory Shane Davis Sr. IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-pdv Public Defenders

20-29329 HC

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

See also: DC 13-0829 | 13-19043 | Apr BW / PV Srv Pet to Rev - 07/28/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0934 State of MT v Dean Douglas Spotted Eagle Jr. IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-jm Public Defenders

20-29326 AV

Robbery F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0920 State of MT v Zachary Thomas Byrd Arraignment

(KNISELY) Co Atty-slf Public Defenders NTA by BPD 9:00 am

20-29299 JC

Assault with Weapon F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0936 State of MT v Shana Rhea Reed-Anderson Arraignment

(KNISELY) Co Atty-vc Public Defenders NTA by BPD 9:30 am

20-29307 DM

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0904 State of MT v Wayne Andrew Stewart Arraignment

(SOUZA) Co Atty-pdv Public Defenders NTA by BPD 9:30 am

20-29287 HC

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Or in the Alternative to

Ct2: Operation of Noncommercial Vehicle by Person with Alcohol Concentration of 0.08 or More 1st Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0808 State of MT v Richard Dennis Bushyhead Arraignment

(HARRIS) Co Atty-vc Public Defenders 9:40 am

20-29169 DM

Arson F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0868 State of MT v Trevor Liam Gunter-Widener Arraignment

(FEHR) Co Atty-jm Public Defenders 9:40 am

20-29244 AV

Criminal Mischief F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0809 State of MT v Mitzi Marie Hearn Arraignment

(HARADA) Co Atty-slh Public Defenders Summons 9:50 am

20-29194 GB

Theft by Embezzlement (Common Scheme) F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0846 State of MT v Sarah Jane Meitzel Arraignment

(HARRIS) Co Atty-heb Public Defenders 10:10 am

20-29209 JC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0884 State of MT v David Gerald Plum Arraignment

(HARRIS) Co Atty-slf Public Defenders Summons 10:10 am

20-29269 JC

Theft by Embezzlement (Common Scheme) F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 20-0901 State of MT v Chrystal Ann Brawt Arraignment

(MOSES) Co Atty-iar Public Defenders Mtn Quash BW

20-29289 JW DEF called YCAO to schedule & e-mailed PDO to appr by video

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Criminal Possession of Dangerous Drugs - Marijuana (60 Grams Or Less) M

Ct4: Theft 1st Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0733 State of MT v Randy Michael Hunton Arraignment

(FEHR) Co Atty-pdv Public Defenders NTA through Monte PD in Colorado

19-27372 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------