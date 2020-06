Yellowstone County District Criminal Court Case Arraignments

By: Montana News

Judge Knisley presiding

Wednesday, June 17, 2020DC 20-0750State of MT vJames Lawrence Archer IN-VArraignmentA.K.A. Kevin Michael Alston(MOSES)Co Atty-jefPublic Defenders20-29126JWCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M Ct3: Obstructing Peace Officer M See also: DC 18-0775 | 18-25824 | JC Courtesy Bond - 06/16/2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0738State of MT vDorrie Collette Bulltail IN-VArraignmentA.K.A. Dorri Collette Plainbull(SOUZA)Co Atty-mrgPublic DefendersNTA sent to jail20-29107JCDC NO CONTACT ORDER ACTIVECt1: Assault with Weapon F Ct2: Partner or Family Member Assault 1st Offense M See also: DC 20-0680 | 20-29053 | Jury Trial - 10/19/2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0751State of MT vJeremiah Seth Lone ElkIN-VArraignment(TODD)Co Atty-tlePublic Defenders20-29127TSAssault with Weapon F ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0749State of MT vMarcus Moreno MartinezIN-VArraignment(HARADA)Co Atty-slhPublic Defenders20-29124GBDC NO CONTACT ORDER ACTIVECt1: Criminal Endangerment F Ct2: Partner or Family Member Assault 1st Offense M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0743State of MT vRas Clinton RedwolfIN-VArraignment(HARADA)Co Atty-mklPublic Defenders20-29115TSCt1: Burglary F Ct2: Criminal Mischief M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0753State of MT vFoster John Michael WitzelIN-VArraignment(SOUZA)Co Atty-mrgPublic Defenders20-29125JCTheft F See also: DC 20-0265 | 20-28590 | Jury Trial - 07/27/2020 DC 16-408AGallatin County v Foster John Michael WitzelIN- VCourtesy Bond----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 2of 4Report Edited 12.10.19DC 20-0533State of MT vAlexandria White CraneArraignment(DAVIES)Co Atty-jefPublic DefendersSummons - 9:30 am20-28888JWCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0529State of MT vSean Edward MinnixArraignment(TODD)Co Atty-tlePublic DefendersSummons - 9:40 am20-28881TSCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0531State of MT vBradley Alan RamseyArraignment(DAVIES)Co Atty-iarPublic DefendersSummons - 9:40 am 20-28882JW Summons returned due to insufficient addressCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0548State of MT vDawn Denise DavisArraignment(DAVIES)Co Atty-iarPublic Defenders9:50 am20-28908JWCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0603State of MT vRavan Marie WhiteArraignment(DAVIES)Co Atty-jyPublic DefendersSummons 9:5020-28965AVCt1: Theft (Common Scheme) 2nd Offense F Ct2: Forgery 1st Offense M See also: DC 20-0521 | 20-28874 | DC Arrest Warrant - 06/06/2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0752State of MT vScott Paul LafountainArraignment(MOSES)Co Atty-jefPublic DefendersNTA given by BPD for 10:00 am20-29128JWTheft (Common Scheme) F See also: DC 20-0260 | 20-28588 | Jury Trial - 07/06/2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0754State of MT vJacob Amery GallupArraignment (HARADA)Co Atty- bdlPublic DefendersNTA by MHP for 10:00 amGBDriving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0611State of MT vTalyssia Ethel Antonia TsosieArraignmentCo Atty-jyPublic DefendersSummons – 10:10 am 20-28938AVCt1: Theft F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 3of 4Report Edited 12.10.19DC 20-0484State of MT vTayler Marie EdwardsArraignment(HARADA)Co Atty-bdlPublic Defenders10:30 am20-28829GBCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Fleeing From or Eluding a Peace Officer M See also: DC 18-1546 | 18-26636 | DC Bench Warrant - 06/12/2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0615State of MT vLeveta Zona MeinekeArraignment(DAVIES)Co Atty-jefPublic Defenderssummons returned mail 20-28939JWCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0461State of MT vJordan David AndersonArraignment(HARADA)Co Atty-slhFred Snodgrass20-28810GBCriminal Possession of Dangerous Drugs F DC 20-0460State of MT vJordan David AndersonArraignment(HARADA)Co Atty-slhFred Snodgrass20-28809GBCriminal Possession of Dangerous Drugs F DC 20-0459State of MT vJordan David AndersonArraignment(HARADA)Co Atty-slhFred Snodgrass20-28808GBCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0464State of MT vDennis Morgan JamesArraignment(DAVIES)Co Atty-jefPublic Defenders20-28554JWCriminal Possession of Dangerous Drugs F ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0632State of MT vJordan Lee LarueArraignment(SOUZA)Co Atty-jmPublic Defenders20-28991AVCriminal Distribution of Dangerous Drugs F ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0618State of MT vLester Michael OblenessArraignment(DAVIES)Co Atty-jyPublic Defenders20-28977AV, AFCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC 20-0482State of MT vLori Lynn RamirezArraignment(FEHR)Co Atty-jmrPublic Defenders20-28835HCCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------