Yellowstone County District Court Criminal Case Hearings

Tuesday, April 14, 2020

Judge Fehr Presiding

DC 20-0400State of MT vRain Sky Fast HorseIN-VArraignment(HARADA)Co Atty- Public Defenders20-28745Burglary F

DC 20-0398State of MT vRoman Kadeem HallettIN-VArraignment(HARADA)Co Atty- Public Defenders20-28746Attempted Strangulation of a Partner or Family Member (First Offense) F

DC 20-0399State of MT vMichael Shamar HughesIN-VArraignment(HARRIS)Co Atty-vcPublic Defenders20-28743DMCt1: Aggravated Burglary F Ct2: Partner or Family Member Assault 1st Offense M Ct3: Assault M Ct4: Criminal Mischief M

DC 20-0397State of MT vKhiry Jalal KabirIN-VArraignment(DAVIES)Co Atty- Public Defenders20-28750Sexual Intercourse without Consent F

DC 20-0360State of MT vKevin Mitchell WhiteheadIN-VArraignment(SOUZA)Co Atty-jmPublic Defenders20-28702APCriminal Possession of Dangerous Drugs F DC 20-0401State of MT vKevin Mitchell WhiteheadIN-VArraignment(SOUZA)Co Atty-jmPublic Defenders20-28744AP

DC 19-1539State of MT vTheodore William ChristensenIN-VChange of Plea(FEHR) Co Atty-mrgJames M. Siegman19-28281APCriminal Endangerment F -

DC 19-1330State of MT vJames Vincent CracraftIN-VSentencing(FEHR)Co Atty-pdvBlaine Bailey McGivernPSI19-28038HCCt1: Burglary F Ct2: Criminal Mischief F to be dismissed-

Page 2of 5Report Edited 12.10.19DC 18-0070State of MT vJohn Michael DickeyIN-VPV Disposition(FEHR)Co Atty-mrgJames M. Siegman18-25102Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Kelvin Harrell

DC 15-0450State of MT vJames Woodson DoomsIN-VPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-mrgBlaine Bailey McGivern15-21149Ct1: Criminal Endangerment F Evelena (Lea) Werhonig-

DC 17-0233State of MT vBrandon Duane JohnsonIN-VPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-jmBlaine Bailey McGivern16-22501Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F DC 17-0946State of MT vBrandon Duane JohnsonIN-VPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-jmBlaine Bailey McGivern17-24459Ct1:Burglary F Gretchen RiceSee also: DC 19-0913 | 19-27629 | Jury Trial - 05/18/2020

DC 20-0402State of MT vRandi Lynn WalkerIN-VArraignment(FEHR)Co Atty-mrgPublic Defenders20-28754APCriminal Child Endangerment F DC 20-0403State of MT vRandi Lynn WalkerIN-VArraignment(FEHR)Co Atty-mrgPublic Defenders20-28755APCt1: Robbery F Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M DC 13-0519State of MT vRandi Lynn WalkerIN-VPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-mrgJames M. Siegman13-19111Ct1: Criminal Possession with Intent to Distribute F Mary Aggers

DC 17-0197State of MT vTy Charles DaughertyIN-VApr BW / PV Srv Pet to Rev(HARRIS)Co Atty-vcPublic Defenders17-23645Ct1: Criminal Possession with Intent to Distribute F Gretchen Rice-

DC 18-0696State of MT vDavid Shane LindellIN-VApr BW / PV Srv Pet to Rev(MOSES)Co Atty-iarJ. Gregory TomicichPV Rev Hrg 4/21/2018-25370Failure to Register as a Violent Offender F DC 18-0697State of MT vDavid Shane LindellIN-VApr BW / PV Srv Pet to Rev(MOSES)Co Atty-iarJ. Gregory TomicichPV Rev Hrg 4/21/2018-25420Criminal Possession of Dangerous Drugs F Erica Schell

WALK-INS HAVE BEEN RESET TO MAY 26th, 2020

DC 20-0390State of MT vVan John ThompsonArraignment(FEHR)Co Atty-mrgPublic Defenders20-28729Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M DC 20-0377State of MT vVan John ThompsonArraignment(FEHR)Co Atty-mrgPublic Defenders20-28720APCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M DC 19-0703State of MT vVan John ThompsonStatus Hearing(FEHR)Co Atty-mrgJames M. SiegmanTR: past19-27398APCt1: Burglary F Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct3: Possession of Burglary Tools M Ct4: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M Ct5: Operating without Liability Insurance in Effect M

DC 19-0890State of MT vBrandon Andrew EvansSentencing(FEHR)Co Atty-pdvBradley FinnPSI19-27593HCCt1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F Ct2: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M to be dismissed

DC 19-0036State of MT vDrew Michael WagnerSentencing(FEHR)Co Atty-mrgJames M. SiegmanPSIBW to be issued if no show18-26691APCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M to be dismissedCt3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

Page 4of 5Report Edited 12.10.19DC 19- 0131State of MT vDrew Michael WagnerSentencing(FEHR)Co Atty-mrgJames M. SiegmanSrv Rev Rel Petition19-26826APPSICriminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 17-0673State of MT vAustin William ScottPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-pdvBlaine Bailey McGivern17-24168HCCriminal Possession of Dangerous Drugs F Karri EikSee also: DC 18-1277 | 18-26391 | Jury Trial Reset - 05/18/2020 See also: DC 19-0158 | 19-26857 | Jury Trial Reset - 05/18/2020

DC 18-1373State of MT vCain William WallSentencing(FEHR)Co Atty-jmBlaine Bailey McGivernPSI18-26508APCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Partner or Family Member Assault F to be dismissedCt3: Privacy in Communications 1st Offense M to be dismissedDC 18-1444State of MT vCain William WallSentencing(FEHR)Co Atty-jmBlaine Bailey McGivernPSI18-26556APCriminal Possession of Dangerous Drugs F DC 19-0754State of MT vCain William WallStatus Hearing(FEHR)Co Atty-jmBlaine Bailey McGivernTR: 5/18/2019-27455APTampering with Witnesses and Informants F See also: DC 19-0690 | 19-27414 | Jury Trial Reset - 05/18/2020-

DC 19-0408State of MT vPaul Leonard BeanPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-pdvJames M. SiegmanStatus Hearing19-27108Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Shannon Berg

DC 13-0732State of MT vErin NewholyPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-mrgJames M. Siegman13-19324Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F DC 14-0629State of MT vErin NewholyPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-mrgJames M. Siegman14-20306Bail-jumping F Shaun Pisk--

DC 17-1244State of MT vKenneth Ray WoodallPV Rev Hrg(FEHR)Co Atty-jmCaleb A. Egbert17-24746Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Mattie Yedinak

DC 19-0875State of MT vDavid Anthony JuniorSrv Rev Rel Petition(FEHR)Co Atty-pdvBlaine Bailey McGivernTR: 6/15/2019-27591HCCt1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M DC 19-1046State of MT vDavid Anthony JuniorSrv Rev Rel Petition(FEHR)Co Atty-pdvBlaine Bailey McGivernTR: 5/18/2019-27754HCTheft (Common Scheme) F