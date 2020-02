Yellowstone County District Court Criminal Cases

Syndicated by: Montana News

Wednesday, February 19, 2020

"open:Case:20-598" DC 20-0153 State of MT v Jesse Littlebuck Dickinson IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-am Public Defenders

20-28478 DM

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

See also: DC 19-1378 | 19-27052 | Jury Trial Reset - 05/18/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERLINK "open:Case:20-572" DC 20-0138 State of MT v Warlene Kerr Fights Well Known IN-V Arraignment

(DAVIES) Co Atty-iar Public Defenders Srv Amnd Info/Aff

20-28471 JW

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Theft 3rd Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-623" DC 20-0151 State of MT v Linden Taylor Fleming IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-cam Public Defenders

20-28483 AF

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: Theft F

See also: DC 19-1506 | 19-28258 | Jury Trial - 03/23/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERLINK "open:Case:20-571" DC 20-0136 State of MT v Brittany Marlene Hartley IN-V Arraignment

(TODD) Co Atty-tle Public Defenders

20-28470 TS

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

See also: DC 19-1047 | 19-27748 | Revoke Release Hrg - 03/09/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERLINK "open:Case:20-542" DC 20-0127 State of MT v Zachary James Lozier IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-mrg Public Defenders

20-28456 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

See also: DC 20-0128 | 20-28474 | Jury Trial - 05/18/2020

See also: DC 20-0006 | 19-28354 | Jury Trial - 05/18/2020

"open:Case:20-558" DC 20-0130 State of MT v Zachary James Lozier IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-mrg Public Defenders

20-28461 AP

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

See also: DC 20-0128 | 20-28474 | Jury Trial - 05/18/2020

See also: DC 20-0006 | 19-28354 | Jury Trial - 05/18/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-567" DC 20-0146 State of MT v Darren Michael Mayer IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-pdv Public Defenders

20-28466 HC

JP NO CONTACT ORDER ACTIVE

Ct1: Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

Ct2: Criminal Destruction of or Tampering with Communication Device M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-562" DC 20-0133 State of MT v Elizabeth Ann Mongeon IN-V Arraignment

(HARADA) Co Atty-tle Public Defenders

20-28464 TS

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Obstructing Peace Officer M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-599" DC 20-0140 State of MT v Francisco Chavoya Morado Jr. IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-jm A.K.A. Frank Morado Srv Amnd Info/Aff

20-28479 AP Public Defenders

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Ct2: Operation of Motor Vehicle Without Ignition Interlock as Required M

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct4: Operating without Liability Insurance in Effect M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERLINK "open:Case:20-622" DC 20-0152 State of MT v Aspen Renee Newbreast IN-V Arraignment

(HARADA) Co Atty-cam Public Defenders

20-28482 AF

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-559" DC 20-0132 State of MT v Amber Marie Seitz IN-V Arraignment

(DAVIES) Co Atty-jy Public Defenders

20-28462 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-569" DC 20-0137 State of MT v Christopher Andrew Sorenson IN-V Arraignment

(HARADA) Co Atty-tle Public Defenders

20-28468 TS

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Ct2: Driving Without a Valid Driver's License M

Ct3: Unlawful Possession of Open Alcoholic Beverage Container in Motor Vehicle on Highway M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERLINK "open:Case:20-585" DC 20-0147 State of MT v Anthony Jackson Summerlin IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-mrg Public Defenders

20-28485 AP

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Ct2: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct3: Operating without Liability Insurance in Effect M

Ct4: Fail to Give Notice of Accident by Quickest Means/Apparent Damage Over $1,000 M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-543" DC 20-0129 State of MT v Edwin Dean Whiteman Jr. IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-heb Public Defenders

20-28458 HC

Ct1: Theft F

Ct2: Fleeing From or Eluding a Peace Officer M

See also: DC 18-1107 | 18-26218 | Apr BW - 02/07/2020

See also: DC 19-0634 | 19-27333 | Apr BW - 02/07/2020

See also: DC 20-0120 | 20-28453 | Jury Trial - 05/18/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-579" DC 20-0148 State of MT v Macie Joan Buckingham Arraignment

(TODD) Co Atty-tle Public Defenders NTA by MHP

20-28493 TS

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: Fail to Carry Proof or Exhibit/Insurance in Vehicle 3rd Offense M

Ct3: Operating a Vehicle Without Proper Registration M

Ct4: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct5: Fleeing From or Eluding a Peace Officer M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-573" DC 20-0139 State of MT v Deandre Lamar Chance Arraignment

(FEHR) Co Atty-jm Public Defenders

20-28472 AP

JP NO CONTACT ORDER ACTIVE

Ct1: Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

Ct2: Partner or Family Member Assault 1st Offense M

Ct3: Endangering Welfare of Children M

"open:Case:18-3552" DC 19-1157 State of MT v Carman Marie Cole Arraignment

(TODD) Co Atty-bdl Public Defenders NTA by BPD

19-27890 GB

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERLINK "open:Case:20-301" DC 20-0075 State of MT v Warren Patrick Hatfield Arraignment

(HARADA) Co Atty-slh Ali Moulton

20-28417 GB

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:19-3707" DC 19-1332 State of MT v Theodore Eugene Heng Arraignment

(HARRIS) Co Atty-vc Public Defenders NTA given via phone

19-28065 DM

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-560" DC 20-0131 State of MT v Tevin Eugene Kukowski Arraignment

(MOSES) Co Atty-jy A.K.A. Tevin Eugene Young

20-28463 AV Public Defenders

JP NO CONTACT ORDER ACTIVE

Ct1: Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

Ct2: Violation of Partner or Family Member Assault No Contact Order M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:18-267" DC 19-1589 State of MT v Candyce Lynette Norris Arraignment

(DAVIES) Co Atty-jy Public Defenders NTA by BPD

19-28338 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"open:Case:20-568" DC 20-0145 State of MT v Robert Frank Oakley Jr. Arraignment

(TODD) Co Atty-tle Public Defenders Srv Amnd Info/Aff

20-28467 TS

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Or in the Alternative to

Ct2: Operation of Noncommercial Vehicle by Person with Alcohol Concentration of 0.08 or More F

Ct3: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

Ct4: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case:20-570" DC 20-0144 State of MT v Donna Jean Soria Arraignment

(HARRIS) Co Atty-zp Public Defenders

20-28469 JC

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------