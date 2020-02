Yellowstone County District Court Criminal Cases

Syndicated by: Montana News

Case:20-331" DC 20-0083 State of MT v Farron Gene Americanhorse IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-pdv Public Defenders

20-28425 HC

Assault with Weapon F

HYPERLINK "open:Case:20-364" DC 20-0089 State of MT v Michael Shawn Bakken IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-jm Public Defenders

20-28432 AP

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Ct2: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

See also: DC 19-0375 | 19-27079 | Jury Trial Reset - 04/06/2020

HYPERLINK "open:Case:20-367" DC 20-0090 State of MT v Kelly Lee Hansen IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-heb Public Defenders

20-28433 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct4: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

HYPERLINK "open:Case:20-333" DC 20-0082 State of MT v Truvy Larae Hardground IN-V Arraignment

(HARADA) Co Atty-tle Public Defenders

20-28427 TS

Assault with Weapon F

HYPERLINK "open:Case:20-361" DC 20-0088 State of MT v Della Jon Hill IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-zp Public Defenders

20-28431 JC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

See also: DC 19-0726 | 19-27429 | Sentencing - 02/21/2020

See also: DC 19-1338 | 19-28027 | Jury Trial - 02/24/2020

HYPERLINK "open:Case:20-337" DC 20-0087 State of MT v India Iesha Hopson IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-am Public Defenders

20-28430 DM

Assault with Weapon F

HYPERLINK "open:Case:20-334" DC 20-0086 State of MT v Edward Lee Hubbs IN-V Arraignment

(DAVIES) Co Atty-jy Public Defenders

20-28428 AV

Ct1: Aggravated Burglary F

Ct2: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

Ct3: Resisting Arrest M

HYPERLINK "open:Case:19-3356" DC 20-0074 State of MT v Justin James Jennings IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-vc Public Defenders

19-27946 DM

Theft F

HYPERLINK "open:Case:20-300" DC 20-0076 State of MT v Zachary Allen Newell IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-am Darcy Critchfield

20-28416 DM

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

HYPERLINK "open:Case:19-2791" DC 19-1122 State of MT v Max Gaylord Stout IN-V Arraignment

(HARADA) Co Atty-slh Public Defenders

19-27844 GB

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Dangerous Drugs - Marijuana (60 Grams Or Less) M

HYPERLINK "open:Case:20-332" DC 20-0084 State of MT v Nikki Rae Youngbear IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-jm Public Defenders

20-28426 AP

Assault with Weapon F

See also: DC 16-0976 | 16-23050 | PV Srv Pet to Revoke / Set Bond - 02/06/2020

HYPERLINK "open:Case:20-259" DC 20-0066 State of MT v Brande Jo Azure Arraignment

(TODD) Co Atty-bdl Public Defenders

20-28414 GB

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

HYPERLINK "open:Case:19-2110" DC 19-1094 State of MT v Suzanne Marie Brown Arraignment

(SOUZA) Co Atty-pdv Public Defenders NTA given at YCDF

19-27824 HC

Ct1: Theft F

Ct2: Unsworn Falsification to Authorities (Common Scheme) M

HYPERLINK "open:Case:20-158" DC 20-0078 State of MT v Scott Allen Campeau Arraignment

(DAVIES) Co Atty-iar Public Defenders NTA given by MHP on 1/11/20

20-28392 JW

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Ct2: Unlawful Possession of Open Alcoholic Beverage Container in Motor Vehicle on Highway M

Ct3: Speeding M

HYPERLINK "open:Case:20-301" DC 20-0075 State of MT v Warren Patrick Hatfield Arraignment

(HARADA) Co Atty-slh Public Defenders

20-28417 GB

Theft F

HYPERLINK "open:Case:19-2823" DC 19-1250 State of MT v Darren Arthur Hector Arraignment

(TODD) Co Atty-bdl Public Defenders

19-27783 GB

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Patrick Rogers

HYPERLINK "open:Case:19-4169" DC 19-1511 State of MT v Jennifer Lea Hopper Arraignment

(FEHR) Co Atty-mrg Fred Snodgrass Set by court order

19-28243 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

HYPERLINK "open:Case:20-313" DC 20-0073 State of MT v Theresa Marie Rusnock Arraignment

(HARADA) Co Atty-slh Public Defenders

20-28420 GB

Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

