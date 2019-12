Yellowstone County District Court Criminal Cases

Syndicated by: Montana News

JUDGE SOUZA

Thursday, December 12, 2019

DC 19-1468 State of MT v William Maurice Newkirk IN-T Arraignment

(SOUZA) Co Atty-vc Public Defenders

19-28225 DM

Sexual Intercourse without Consent F

DC 17-0033 State of MT v William Maurice Newkirk IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-vc James M. Siegman

16-23381

Criminal Possession with Intent to Distribute F

Shane Skillen

DC 19-0681 State of MT v William Maurice Newkirk IN-T Bond Reduction

(SOUZA) Co Atty-vc James M. Siegman TR: 2/10/20

19-27391 DM

Failure to Register as a Violent Offender F

See also: DC 19-0694 | 19-27408 | Jury Trial Reset - 02/24/2020

See also: DC 19-0720 | 19-27419 | Jury Trial Reset - 02/13/2020

See also: DC 19-1012 | 19-27716 | Jury Trial Reset - 03/09/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0741 State of MT v Dale Jeremy Broin Burnite IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern TR & RRH: 12/16/19

18-25780 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

DC 19-0814 State of MT v Dale Jeremy Broin Burnite IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern TR: 12/16/19

19-27524 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct4: Operating a Motor Vehicle Without Liability Protection in Effect M

DC 19-1163 State of MT v Dale Jeremy Broin Burnite IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern TR: 2/10/20

19-27885 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0049 State of MT v Michael James Felt IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern TR: Past

19-26757 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0439 State of MT v Stetson Claudenash McBride Jr. IN-T Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg Robert L. Kelleher Jr. Sentencing

19-26791 AP PSI

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct4: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

See also: DC 19-1057 | 19-27780 | Jury Trial - 01/13/2020

See also: DC 19-1056 | 19-27779 | Jury Trial - 01/13/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0702 State of MT v Jack Daniels Romannose IN-T Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv James M. Siegman Sentencing

18-25691 HC PSI

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: Criminal Endangerment F

Ct3: DUI 3rd Offense M to be dismissed

Or in the Alternative to

Ct4: DUI Per Se 3rd Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0777 State of MT v Skyler Elliott Sims IN-T Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm J. Gregory Tomicich PSI

18-25852 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

DC 18-1091 State of MT v Skyler Elliott Sims IN-T Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm J. Gregory Tomicich PSI

18-26220 AP

Ct1: Theft F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

DC 17-1172 State of MT v Skyler Elliott Sims IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg J. Gregory Tomicich

17-24697

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Evelena (Lea) Werhonig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0824 State of MT v David Lee Spindlow IN-T Sentencing

(SOUZA) Co Atty-mrg J. Gregory Tomicich PSI

19-27554 AP

Failure to Register as a Violent Offender F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0418 State of MT v Tarah Lee Couture IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-jm Blaine Bailey McGivern

19-27119

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Shaun Pisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 16-0302 State of MT v Darrell Edward Mesplie Jr. IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv Gregory E. Paskell

16-22295 HC

Ct1: Deceptive Practices (Common Scheme) F

DC 16-0008 State of MT v Darrell Edward Mesplie Jr. IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv Gregory E. Paskell

15-21988 HC

Fraudulently Obtaining Dangerous Drugs F

Lacy McConnell

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 08-0459 State of MT v Jamel Akeem Scott IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg Robert W. Snively

08-15124

Ct1: Deceptive Practices (Common Scheme) F

Ct2: Deceptive Practices (Common Scheme) F

Mattie Yedinak

DC 19-0204 State of MT v Jamel Akeem Scott IN-T Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg Robert W. Snively TR: 12/16/19

19-26883 AP

DC NO CONTACT ORDER ACTIVE

Ct1: Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

Ct2: Criminal Destruction of or Tampering with Communication Device M

Ct3: Partner or Family Member Assault 1st Offense M

Ct4: Partner or Family Member Assault 1st Offense M

See also: DC 19-0601 | 19-27312 | Jury Trial - 03/09/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 11-0495 State of MT v Gregory Lynn Wallace IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv A.K.A. Gregory Pretty Paint-Wallace

11-17523 HC Blaine Bailey McGivern

Ct1: DUI F

Nathan Vanderby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0130 State of MT v Marissa Kay Watson IN-T Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv A.K.A. Merissa Watson TR to be reset

18-26624 HC Blaine Bailey McGivern

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Driving While License Suspended or Revoked M

DC 19-0728 State of MT v Marissa Kay Watson IN-T Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv A.K.A. Merissa Watson TR to be reset

19-27462 HC Blaine Bailey McGivern

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

See also: DC 19-1441 | 19-28194 | Jury Trial - 04/06/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-0062 State of MT v Tyson Allen Whiteplume IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern

17-23480

Criminal Endangerment F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 14-0151 State of MT v Scott Tyler Winchell IN-T Status Hearing

(SOUZA) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern Reset Dispo

13-19064

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Shaun Pisk

DC 17-1425 State of MT v Scott Tyler Winchell IN-T Status Hearing

(SOUZA) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern Reset Sent

17-24947 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

Ct3: Obstructing Peace Officer M

Ct4: Resisting Arrest M

Ct5: Obstructing Peace Officer M to be dismissed

Ct6: Resisting Arrest M to be dismissed

DC 18-1208 State of MT v Scott Tyler Winchell IN-T Status Hearing

(SOUZA) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern Reset TR

18-26350 HC

Ct1: Assault with Weapon F

Ct2: Theft F

DC 18-1209 State of MT v Scott Tyler Winchell IN-T Status Hearing

(SOUZA) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern Reset TR

18-26348 HC

Bail-jumping F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1470 State of MT v Carlos Elijah Nanez IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-pdv Public Defenders

19-28228 HC

DC NO CONTACT ORDER ACTIVE

Ct1: Partner or Family Member Assault F

Ct2: Burglary F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0440 State of MT v Jerremy Allen Malloy IN-V Apr BW / Srv Rev Rel Pet

(MOSES) Co Atty-iar A.K.A. Jerremy Allen Palmen TR: past

19-27149 JW Kasodie West

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

DC 19-0667 State of MT v Jerremy Allen Malloy IN-V Apr BW / Srv Rev Rel Pet

(MOSES) Co Atty-iar A.K.A. Jerremy Allen Palmen TR: past

19-27359 JW Kasodie West

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Theft F

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1064 State of MT v Darcie Lee Rowland IN-V Apr BW / Srv Rev Rel Pet

(HARADA) Co Atty-bdl Natasha Hammack TR: 1/6/20

19-27769 GB

Ct1: Theft F

Ct2: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct3: Failure to Provide Proof of Insurance M

Ct4: Displaying Fictitious or Altered License Plates M

See also: | 19-28263 | Arraignment - 12/18/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0635 State of MT v Ashley Lynn Hopkins IN-V Apr BW

(KNISELY) Co Atty-am Natasha Hammack Sent: 1/6/20

19-27323 DM

Ct1: Burglary by Accountability F to be dismissed

Ct3: Possession of Burglary Tools M to be dismissed

Ct4: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

DC 19-0947 State of MT v Ashley Lynn Hopkins IN-V Apr BW

(KNISELY) Co Atty-am Natasha Hammack Sent: 1/6/20

19-27652 DM

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1022 State of MT v Joshua Daniel Leeseberg IN-V Apr BW

(MOSES) Co Atty-jy J. Gregory Tomicich Reset TR

19-27683 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1366 State of MT v Amanda Ruth Carpenter Arraignment

(SOUZA) Co Atty-jm Public Defenders Mtn Quash BW

19-28097 AP

Bail-jumping F

DC 19-0590 State of MT v Amanda Ruth Carpenter Apr BW

(SOUZA) Co Atty-jm Andrew Michael Huppert Reset Sent/No PSI

19-27282 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1158 State of MT v Jose Juan Sosa Omni Reset

(SOUZA) Co Atty-jm Jose Juan Sosa Srv Amnd Info/Aff

19-27869 AP Status of Counsel

DC NO CONTACT ORDER ACTIVE TR: 2/10/20

Ct1: Partner or Family Member Assault F

Ct2: DUI F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0718 State of MT v Kathryn Mae Whiteclay Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-jm Dennison A Butler Srv Amnd Info/Aff

19-27395 AP TR: 12/16/19

DC NO CONTACT ORDER ACTIVE

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Partner or Family Member Assault 1st Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0925 State of MT v William Jay Crow Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-mrg James M. Siegman Sentencing

19-27648 AP PSI

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0915 State of MT v Jennifer Nicole Leeseberg Change of Plea

(DAVIES) Co Atty-jef Meghan Benson TR: Past

19-27597 JW

Deceptive Practices (Common Scheme) F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0725 State of MT v Amanda Violett Tate Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-pdv Nicholas Owens Revoke Release Hrg

19-27427 HC TR: 12/16/19

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0931 State of MT v Wheeler Wayne Temple Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-jm James M. Siegman TR: 12/16/19

19-27645 AP

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: DUI 1st Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0846 State of MT v John Tyler Cantwell Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern Sentencing

19-27561 AP PSI

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M to be dismissed

Ct4: Failure to Provide Proof of Insurance M to be dismissed

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-1108 State of MT v Brandon Edward Dovel Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm Blaine Bailey McGivern PSI

18-26236 AP

Failure to Register as a Violent Offender F

Jason R. Rude

DC 08-0266 State of MT v Brandon Edward Dovel PV Disposition

(SOUZA) Co Atty-jm Public Defenders

08-14919 AP

Ct1: Aggravated Assault F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0987 State of MT v Timothy Bruce Coburn Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm James M. Siegman PSI

18-25912 AP

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 19-0104 State of MT v Timothy Bruce Coburn Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm James M. Siegman PSI

19-26828 AP

Deceptive Practices (Common Scheme) F

DC 19-0178 State of MT v Timothy Bruce Coburn Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm James M. Siegman PSI

19-26888 AP

Bail-jumping F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0611 State of MT v James Russell Gokey Jr. Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-ez Blaine Bailey McGivern Sentencing

19-27297 JW PSI

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

See also: DC 19-0327 | 19-27042 | Sentencing - 11/14/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0721 State of MT v Brian Kole Hofferber Sentencing

(SOUZA) Co Atty-mrg Lyndon Scheveck PSI

19-27420 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

DC 19-0565 State of MT v Brian Kole Hofferber Sentencing

(SOUZA) Co Atty-mrg Lyndon Scheveck PSI

19-27201 AP

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Jayson Baxter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0331 State of MT v Wesley Dennis Hugs Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm A.K.A. Festus Hugs PSI

19-26900 AP Blaine Bailey McGivern

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-1029 State of MT v J'Kee Lorraine Johnson Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm J. Gregory Tomicich PSI

17-24542 AP

Ct1: Theft F

Ct2: Reckless Driving M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0637 State of MT v Jeffrey Todd Johnson Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm Layne Scheveck PSI

19-27329 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0980 State of MT v Timothy Lee Kirby Sentencing

(SOUZA) Co Atty-vc Fred Snodgrass PSI

19-27685 DM

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: DUI 1st Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 15-0493 State of MT v Mary Ann Laforge Sentencing

(SOUZA) Co Atty-mrg Layne Scheveck PSI

15-21249 AP

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 18-0627 State of MT v Mary Ann Laforge Sentencing

(SOUZA) Co Atty-mrg Layne Scheveck PSI

18-25707 AP

Bail-jumping F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-1475 State of MT v Randy Wayne Riley Sentencing

(SOUZA) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern PSI

18-26602 HC

Ct1: Assault on a Peace Officer F

Ct2: Criminal Mischief M

Ct3: Criminal Mischief M

Ct4: Criminal Mischief M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0428 State of MT v Jesse Wade The Boy Sentencing

(SOUZA) Co Atty-jm Juli M. Pierce PSI

19-27132 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: DUI 1st Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 15-0656 State of MT v Jay Mikel Heinzman PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg Gregory E. Paskell

15-21405

Ct1: Aggravated Assault F

Karri Eik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 14-0621 State of MT v Ivanna Kay McKenzie PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv Ivanna Kay McKenzie Status of Counsel

14-20277 HC

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Tom Fulton

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-1027 State of MT v Daniel Eric Brown PV Srv Pet to Revoke / Set

(HARRIS) Co Atty-jrs Public Defenders Bond

17-24566

Ct1: Burglary F

Ct2: Burglary F

Ct3: Burglary F

Breanne Lewis

See also: DC 19-1345 | 19-28085 | Jury Trial - 02/24/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 16-0861 State of MT v Blake Zelon Isget PV Srv Pet to Revoke

(SOUZA) Co Atty-jm Meghan Benson

16-22928 AP

Ct1: Theft F

Shane Skillen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0639 State of MT v Donald James Vitale Apr BW

(SOUZA) Co Atty-jm Blaine Bailey McGivern NTA given by BPD for 12/12/1919-27339 AP per YCDF. TR: past

Ct1: Forgery (Common Scheme) F (changed from 31st to 12th Ct2: Theft 1st Offense M per Chris M. See Scanned NTA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1232 State of MT v Bryan James Adams Status of Counsel

(SOUZA) Co Atty-pdv Bryan James Adams TR: 2/10/20

17-24091 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1413 State of MT v Jacob John Wells Status of Counsel

(SOUZA) Co Atty-pdv Jacob John Wells TR: 3/9/20

19-28146 HC

Ct1: Forgery (Common Scheme) F

Ct2: Theft 1st Offense M

See also: DC 19-1301 | 19-28022 | Jury Trial Reset - 04/06/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0889 State of MT v Susan Faith Wilkinson Mtn Quash BW

(SOUZA) Co Atty-mrg Layne Scheveck Reset OM & TR

19-27603 AP

Ct1: Criminal Possession with Intent to Distribute F

Ct2: Criminal Possession with Intent to Distribute F

Ct3: Theft F

Ct4: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M