Yellowstone County District Court Criminal Law And Motion

JUDGE SOUZA

Thursday, November 14, 2019

DC 19-0814 State of MT v Dale Jeremy Broin Burnite IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern TR: 11/18/19

19-27524 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct4: Operating a Motor Vehicle Without Liability Protection in Effect M

See also: DC 19-1163 | 19-27885 | Jury Trial - 02/10/2020

DC 18-0741 State of MT v Dale Jeremy Broin Burnite IN-T Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern TR: 12/16/19

18-25780 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

See also: DC 19-1163 | 19-27885 | Jury Trial - 02/10/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0668 State of MT v Jonathen Wade Dennis IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-jm Brandon C. Hartford TR: past

19-27355 AP

Ct1: Theft F

Ct2: Per Se 1st Offense M

Ct3: Fleeing From or Eluding a Peace Officer M

Ct4: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

DC 19-0847 State of MT v Jonathen Wade Dennis IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-jm Brandon C. Hartford TR: 11/18/19

19-27580 AP

Failure to Register as a Violent Offender F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-1311 State of MT v Jordan Robert Snow IN-T Change of Plea

(SOUZA) Co Atty-mrg James M. Siegman TR: 11/18/19

17-24805 AP

Assault on a Minor F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-1367 State of MT v Jesse Lee Florez IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv James M. Siegman

18-26231 HC

Ct1: Theft F

Shannon Ber

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0920 State of MT v Brennon Dale Hajek IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-jm James M. Siegman

18-25997

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Breanne Lewis

DC 18-1067 State of MT v Brennon Dale Hajek IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-jm James M. Siegman

18-26005

Ct1: Theft F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Breanne Lewis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 16-0313 State of MT v Leeroy Kukes IN-T PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg James L. Vogel

16-22281 HC

Ct1: DUI F

Mary Aggers

DC 18-0616 State of MT v Leeroy Kukes IN-T Status Hearing

(SOUZA) Co Atty-mrg James L. Vogel TR: pending reset

18-25704 AP

Ct1: Stalking F

Ct2: Tampering with Witnesses and Informants F

Or in the Alternative to

Ct3: Tampering with Witnesses and Informants F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0640 State of MT v Summer Rae Brazelton IN-V Arraignment

(TODD) Co Atty-slh Paul Chaon

19-27337 GB

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 18-1534 State of MT v Summer Rae Brazelton IN-V Apr BW

(TODD) Co Atty-slh Paul Chaon Reset TR

18-26672 GB

Ct1: Criminal Possession with Intent to Distribute F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct4: Resisting Arrest M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1341 State of MT v Matthew Douglas Knox IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-jrs Public Defenders

19-28074 JC

Ct1: Criminal Possession of Imitation Dangerous Drug w/ Purpose to Distribute F

Ct2: Theft 1st Offense M

Ct3: Obstructing Peace Officer M

See also: DC 18-1481 | 18-26613 | Jury Trial Reset - 01/06/2020

See also: DC 19-0470 | 19-27174 | Jury Trial Reset - 01/06/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-1444 State of MT v Daniel Christopher Wagner IN-V PV Srv Pet to Revoke / Set

(FEHR) Co Atty-pdv Public Defenders Bond

17-24972 HC

Ct1: Theft F

Shaun Pisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0775 State of MT v James Lawrence Archer IN-V Apr BW

(MOSES) Co Atty-jef A.K.A. Kevin Michael Alston Reset Sentencing

18-25824 JW Dan Minnis PSI Done

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

Ct3: Obstructing Peace Officer M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0522 State of MT v Tyler John Bygren IN-V Apr BW

(MOSES) Co Atty-me Kathryn Durdy Reset TR

18-25536 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Theft F

Ct3: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

Ct4: Resisting Arrest M

See Also: 19-28129 (Arraignment 11/27/19)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 15-0585 State of MT v Seth Kenneth Chelini IN-V Apr BW / PV Srv Pet to Rev

(FEHR) Co Atty-jm Public Defenders

15-21342 AP

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Tom Fulton

See also: | 19-28123 | Arraignment - 11/20/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0276 State of MT v Leon Gerald Gustafson IN-V Apr BW

(SOUZA) Co Atty-pdv Joshua R. Kotter TR: 11/18/19

19-26983 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

See also: | 19-28116 | Arraignment - 11/20/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-1545 State of MT v Jason Delmar McCalister IN-V Apr BW

(HARRIS) Co Atty-zp A.K.A. Jason Devon McCalister Reset TR

18-26673 JC James David Arthur

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1013 State of MT v Matthew Michael Metzger IN-V Apr BW

(MOSES) Co Atty-jef Analicia Pianca Reset TR

19-27711 JW

Ct1: Theft (Common Scheme) F

Or in the Alternative to

Ct2: Theft by Accountability (Common Scheme) F

See also: CR2019- | 19-28125 | Arraignment - 11/20/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 14-0292 State of MT v Lamont Jerome Stein II IN-V Apr BW / PV Srv Pet to Rev

(MOSES) Co Atty-iar Analicia Pianca Reset PV Rev Hrg

14-19945

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Evelena (Lea) Werhonig

See also: DC 19-0137 | 18-26419 | Jury Trial Reset - 09/03/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-1307 State of MT v Vernon Charles Tsosie IN-V Apr BW

(MOSES) Co Atty-me James David Arthur TR: 11/25/19

18-26460 AV

Assault with Weapon F

DC 19-0780 State of MT v Vernon Charles Tsosie IN-V Apr BW

(MOSES) Co Atty-me James David Arthur Reset TR

19-27503 AV

Failure to Register as a Sexual Offender F

DC 19-0633 State of MT v Vernon Charles Tsosie IN-V Apr BW

(MOSES) Co Atty-me James David Arthur TR: 11/25/19

19-27324 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Obstructing Peace Officer M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0336 State of MT v Jessica Marie Lee Warren IN-V Apr BW / PV Srv Pet to Rev

(HARRIS) Co Atty-vc Public Defenders

19-26891

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

David P. Kenat Jr.

DC 19-0335 State of MT v Jessica Marie Lee Warren IN-V Apr BW / PV Srv Pet to Rev

(HARRIS) Co Atty-vc Public Defenders

19-27040

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

David P. Kenat Jr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-0062 State of MT v Tyson Allen Whiteplume IN-V Apr BW / PV Srv Pet to Rev

(SOUZA) Co Atty- Public Defenders

17-23480 JW

Criminal Endangerment F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0007 State of MT v Skyler Wade Littlelight Change of Plea

(MOSES) Co Atty-jy Analicia Pianca TR: 11/25/19

18-26704 AV

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: Theft F

Ct3: Criminal Mischief F

Ct4: Aggravated Driving Under the Influence 1st Offense M

Ct5: Fleeing From or Eluding a Peace Officer M

Ct6: Failure to Stop or Remain at Accident Scene Involving Another Person or Deceased Person M

Ct7: Driving While License Suspended or Revoked M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0734 State of MT v Amanda Lea Heckel PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-jm Lyndon Scheveck

18-25663

Ct2: Theft by Accountability F

Breanne Lewis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 14-0621 State of MT v Ivanna Kay McKenzie PV Rev Hrg

(SOUZA) Co Atty-pdv Kris Copenhaver

14-20277 HC

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Tom Fulton

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0465 State of MT v Dawn Marie Blevins Revoke Release Hrg

(SOUZA) Co Atty-mrg Public Defenders TR: 11/18/19

19-27163 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1158 State of MT v Jose Juan Sosa Status of Counsel

(SOUZA) Co Atty-jm Jose Juan Sosa TR: 2/10/20

19-27869 AP

Ct1: Partner or Family Member Assault F

Ct2: DUI F

Or in the Alternative to

Ct3: Per Se F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0859 State of MT v Larissa Lynn Yates Mtn Quash BW

(SOUZA) Co Atty-heb Blaine Bailey McGivern TR: 12/16/19

19-27528 HC

Criminal Endangerment F