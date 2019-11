Yellowstone County District Court Criminal Cases

Syndicated by: Montana News

JUDGE FEHR

Tuesday, November 12, 2019

DC 19-1210 State of MT v Destiny Jill Watson IN-T Change of Plea

A.K.A. Destiny Anderson Srv Amnd Info/Aff

(FEHR) Co Atty-mrg Darcy Critchfield TR: 2/24/20

19-27959 AP

Theft F

DC 19-1036 State of MT v Destiny Jill Watson IN-T Change of Plea

A.K.A. Destiny Anderson TR: 12/2/19

(FEHR) Co Atty-mrg Darcy Critchfield

19-27751 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

DC 17-0387 State of MT v Destiny Jill Watson IN-T PV Rev Hrg

A.K.A. Destiny Anderson

(FEHR) Co Atty-pdv Darcy Critchfield

17-23838 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 17-1101 State of MT v Destiny Jill Watson IN-T PV Rev Hrg

A.K.A. Destiny Anderson

(FEHR) Co Atty-pdv Darcy Critchfield

17-24642 AF, HC

Ct1: Theft F

Patrick Rogers

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 12-0286 State of MT v John David Lecheler IN-T PV Disposition

(FEHR) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern

12-18100

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 04-0303 State of MT v John David Lecheler IN-T PV Disposition

(FEHR) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern

04-11198

Robbery F

Jeff Snell

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 10-0626 State of MT v Mark Edward Brown IN-T PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-jm Blaine Bailey McGivern

10-16948 AF

Driving while under the influence of alcohol and/or drugs F

DC 11-0159 State of MT v Mark Edward Brown IN-T PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-jm Blaine Bailey McGivern

11-17171 AF

Ct1: DUI F

Roland Smathers

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 16-1280 State of MT v Benjamin Earl Cook IN-T PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern

16-23372 HC

Assault with Weapon F

Micky Eckart

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 13-0002 State of MT v David William Rogers IN-T PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-pdv Heather Weir

12-18567 HC

Burglary F

Micky Eckart

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 16-0680 State of MT v Francisco Rosario IN-T PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-mrg James M. Siegman

16-22712

Ct1: Criminal Endangerment F

David P. Kenat Jr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0284 State of MT v Joseph Michael Flanagan IN-T Status Hearing

A.K.A. Michael Joseph Flanagan

(HARRIS) Co Atty-am James David Arthur Reset TR

18-25356 DM

Ct1: Assault with Weapon F

Ct2: Criminal Contempt M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0557 State of MT v Tyler James Lafranier IN-T Sentencing

(FEHR) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern Prev. PSI to be used

18-25668 HC

Escape F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1357 State of MT v Marquis Delafeyette Davis Sr. IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-jm Public Defenders

19-28095 AP

Ct1: Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

Ct2: Partner or Family Member Assault 2nd Offense M

See also: DC 19-1070 | 19-27787 | Jury Trial Reset - 01/13/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1318 State of MT v Enrique Rodriguez Estrada IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-am Public Defenders

19-28032 DM

Ct1: Criminal Distribution of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1186 State of MT v Braxton Reed Hasner IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-jrs Public Defenders

19-27872

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0691 State of MT v Wylie Cain Runs Through IN-V Arraignment

(SOUZA) Co Atty-pdv Public Defenders Srv Amnd Info/Aff

19-27411 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Obstructing Peace Officer M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0998 State of MT v Ben Howard Hopwood Jr IN-V Srv Amnd Info/Aff

(KNISELY) Co Atty-am Cory T. Harman TR: 1/13/20

19-27715 DM

Ct1: DUI F

Or in the Alternative to

Ct2: Operation of Noncommercial Vehicle by Person with Alcohol Concentration of 0.08 or More F

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct4: Operating a Motor Vehicle Without Liability Protection in Effect M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0362 State of MT v Velma Rose Chase IN-V Apr BW

A.K.A. Velma Rose Goesahead Trial Past

(HARRIS) Co Atty-am Suzanne C. Marshall

19-27063 DM

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct3: Theft 1st Offense M

See also: CR2019- | 19-28109 | Arraignment - 11/20/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 16-0415 State of MT v Josef Christian LaRance IN-V Apr BW

A.K.A. Joseph Christian Lawrence Trial Past

(TODD) Co Atty-bdl Brandon C. Hartford

16-22403 GB

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0477 State of MT v John Auston Maroney IN-V Apr BW

(TODD) Co Atty-slh Analicia Pianca Reset Dispo

18-25554

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Mary Aggers

See also: CR2019- | 19-28110 | Arraignment - 11/20/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0510 State of MT v Phoebe Gale Shrader IN-V Apr BW / PV Srv Pet to Rev

A.K.A. Phoebe Gale Feather

(HARRIS) Co Atty-zp Public Defenders

18-25570 DM

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Allan Kitterman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0313 State of MT v Michael Bruce Shrader IN-V Apr BW / PV Srv Pet to Rev

(HARRIS) Co Atty-zp Public Defenders

18-25336 GB

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Derrek Skinner

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0995 State of MT v Stephen Dale Hall IN-V Bond Reduction

(FEHR) Co Atty-jm James M. Siegman RH: 12/10/19

18-26099

Failure to Register as a Violent Offender F

Breanne Lewis

See also: DC 19-0919 | 19-27637 | Jury Trial - 12/02/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0457 State of MT v Shonn Cody Powers IN-V Bond Reduction

(FEHR) Co Atty-pdv James M. Siegman TR: 1/27/20

19-27167 HC

Assault with Weapon F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1300 State of MT v Tyler Ray Antikainen Arraignment

(KNISELY) Co Atty-am Public Defenders

19-28030 DM

Robbery F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0257 State of MT v Alana May Russell Arraignment

(MOSES) Co Atty-am Public Defenders

19-26948 DM

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 17-0975 State of MT v Alana May Russell Status Hearing

(MOSES) Co Atty-me David A. Duke Reset Sent

17-24425 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

DC 18-0505 State of MT v Alana May Russell Status Hearing

(MOSES) Co Atty-me David A. Duke Reset Sent

18-25596 AV

Ct1: Theft F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Dangerous Drugs M to be dismissed

DC 17-1356 State of MT v Alana May Russell Status Hearing

(MOSES) Co Atty-me David A. Duke Reset Sent

17-24897 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession with Intent to Distribute F to be dismissed

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

Ct4: Criminal Possession of Dangerous Drugs M to be dismissed

DC 18-0665 State of MT v Alana May Russell Status Hearing

(MOSES) Co Atty-me David A. Duke Reset Sent

18-25771 AV

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1109 State of MT v Gered Vance Archuleta Omni Reset

(FEHR) Co Atty-mrg Juli M. Pierce

19-27809 AP

Ct1: Theft F

Ct2: Criminal Mischief M

Ct3: Fleeing From or Eluding a Peace Officer M

Ct4: Criminal Possession of Dangerous Drugs M

Ct5: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0946 State of MT v Gabrielle Susanne Do Change of Plea

(FEHR) Co Atty-mrg Kasodie West TR: Past

18-26035 AP

Theft F

DC 18-1165 State of MT v Gabrielle Susanne Do Change of Plea

(FEHR) Co Atty-mrg Kasodie West TR: Past

18-26276 AP

Ct1: Assault with Weapon F

Ct2: Assault with Weapon F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0421 State of MT v Deel Diangson Sentencing

(FEHR) Co Atty-pdv James M. Siegman PSI

19-27124 HC

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

DC 16-0960 State of MT v Deel Diangson PV Disposition

(FEHR) Co Atty-pdv James M. Siegman

16-22992 HC

Ct1: Criminal Endangerment F

Shaun Pisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0036 State of MT v Drew Michael Wagner Sentencing

(FEHR) Co Atty-mrg James M. Siegman PSI

18-26691 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs M to be dismissed

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M to be dismissed

DC 19-0131 State of MT v Drew Michael Wagner Sentencing

(FEHR) Co Atty-mrg James M. Siegman PSI

19-26826 AP

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0374 State of MT v Jessica Mae Brocker PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-mrg Blaine Bailey McGivern

18-25463

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Shellie Stichman

See also: DC 19-0214 | 19-26935 | Jury Trial Reset - 09/09/2019

See also: DC 19-0213 | 19-26918 | Jury Trial Reset - 09/09/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-1373 State of MT v Cain William Wall Sentencing

(FEHR) Co Atty-jm Blaine Bailey McGivern PSI

18-26508 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Partner or Family Member Assault F to be dismissed

Ct3: Privacy in Communications 1st Offense M to be dismissed

DC 18-1444 State of MT v Cain William Wall Sentencing

(FEHR) Co Atty-jm Blaine Bailey McGivern PSI

18-26556 AP

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

See also: DC 19-0690 | 19-27414 | Jury Trial Reset - 02/24/2020

See also: DC 19-0754 | 19-27455 | Jury Trial Reset - 02/24/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0779 State of MT v Kenneth Cleve Parsons Revoke Release Hrg

(FEHR) Co Atty-pdv James M. Siegman Sentencing

19-27486 HC PSI

Ct1: DUI F

Ct2: Operating without Liability Insurance in Effect M

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M to be dismissed

Ct4: Speeding M to be dismissed

DC 18-0384 State of MT v Kenneth Cleve Parsons PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-mrg James M. Siegman

18-25440

Ct1: DUI F

Melanie Etchemendy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-0792 State of MT v Stetson Lee Hinebauch PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-jm Penelope S. Strong

17-24187

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Cody Carriger

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 17-0673 State of MT v Austin William Scott PV Rev Hrg

(FEHR) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern

17-24168 HC

Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Karri Eik

See also: DC 18-1277 | 18-26391 | Jury Trial Reset - 01/27/2020

See also: DC 19-0158 | 19-26857 | Jury Trial Reset - 01/27/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 18-0866 State of MT v Gregory Cole Mims Apr BW / Srv Rev Rel Pet

(FEHR) Co Atty-jm Brandon C. Hartford Status Hearing

18-25951 AP

Ct1: Criminal Possession with Intent to Distribute F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

See also: DC 17-0677 | 17-24199 | Status Hearing VACATED - 11/12/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1048 State of MT v Dean Webb Frost Revoke Release Hrg

A.K.A. Dean Anthony Chouinard

(FEHR) Co Atty-jm Jim Lippert TR: 12/2/19

19-27759 AP

Ct1: Assault with Weapon F

Ct2: Aggravated Animal Cruelty F

Ct3: Partner or Family Member Assault 1st Offense M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0875 State of MT v David Anthony Junior Revoke Release Hrg

(FEHR) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern TR: Past

19-27591 HC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

DC 19-1046 State of MT v David Anthony Junior Revoke Release Hrg

(FEHR) Co Atty-pdv Blaine Bailey McGivern TR: 12/2/19

19-27754 HC

Theft (Common Scheme) F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0675 State of MT v Tayler Lynn Wyman Revoke Release Hrg

(FEHR) Co Atty-mrg Vincent Salminen Status of Counsel

19-27373 AP TR: 12/2/19

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0408 State of MT v Paul Leonard Bean Status Hearing

(FEHR) Co Atty-rss James M. Siegman

19-27108 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0624 State of MT v Renaria Trenell Mincey Status Hearing

(FEHR) Co Atty-mrg Lance G. Lundvall Re: CD Eval

Sent: 12/10/19

19-27313 AP

Ct1: Criminal Possession with Intent to Distribute F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Possession of Dangerous Drugs - Marijuana (60 Grams Or Less) M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1086 State of MT v Kyle David Evenson Omni Reset

(FEHR) Co Atty-jm James M. Siegman Status of Counsel

19-27796 AP TR: 12/2/19

Ct1: Theft F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs - Marijuana (60 Grams Or Less) M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0458 State of MT v Justin Carl Nottingham Change of Plea

A.K.A. Justin Carl Reay

(FEHR) Co Atty-mrg Jim Lippert TR: 12/2/19

19-27162 AP

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs 3rd Offense M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

Ct4: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M