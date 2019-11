Yellowstone County District Court Criminal Case Arraignments

Syndicated by: Montana News

JUDGE KNISELY

Wednesday, November 06, 2019

DC 19-1322 State of MT v Caeland Delmon Ackerman IN-V Arraignment

(MOSES) Co Atty-jy Public Defenders

19-28035 AV

Ct1: Aggravated Burglary F

Ct2: Obstructing Peace Officer M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1326 State of MT v Elmer Wilmer Adams III IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-jm Public Defenders

19-28046 AP

Ct1: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

Ct2: Driving a Motor Vehicle Under the Influence of Alcohol or Drugs F

See also: DC 15-0963 | 15-21723 | Sentencing - 11/26/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1340 State of MT v Aaron Thomas Ahles IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-vc Public Defenders

19-28064 DM

Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1329 State of MT v Jaylon Makaihl Clark IN-V Arraignment

(MOSES) Co Atty-jy Public Defenders

19-28036 AV

Ct1: Aggravated Burglary F

Ct2: Obstructing Peace Officer or Other Public Servant M

See also: DC 19-0800 | 19-27523 | Jury Trial Reset - 11/25/2019

See also: DC 19-0811 | 19-27516 | Jury Trial Reset - 11/25/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1330 State of MT v James Vincent Cracraft IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-pdv Public Defenders

19-28038 HC

Ct1: Burglary F

Ct2: Criminal Mischief F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1317 State of MT v William Daniel Daugherty Jr. IN-V Arraignment

(MOSES) Co Atty-jef Public Defenders

19-27708 JW

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Theft 1st Offense M

DC 19-1325 State of MT v William Daniel Daugherty Jr. IN-V Arraignment

(MOSES) Co Atty-jef Public Defenders

19-28047

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1331 State of MT v Dylan Thomas Dawson IN-V Arraignment

(HARRIS) Co Atty-zp Public Defenders

19-28029 JC

Ct1: Burglary F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

See also: DC 19-1205 | 19-27941 | Jury Trial - 01/27/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1315 State of MT v Cynthia Diane Fetzer IN-V Arraignment

A.K.A. Cynthia Diane Boulton

(HARADA) Co Atty-slh Public Defenders

19-28034 GB

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1328 State of MT v Darci Ann Hill IN-V Arraignment

(TODD) Co Atty-tc Public Defenders

19-28048 TS

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1335 State of MT v Cody Dion Lyon IN-V Arraignment

(HARADA) Co Atty-bdl Public Defenders

19-28058 GB

Ct1: Criminal Endangerment F

Ct2: Criminal Endangerment F

Ct3: Driving While Privilege to do so is Suspended or Revoked M

Ct4: Operating without Liability Insurance in Effect M

Ct5: Operating Motor Vehicle with Expired Registration M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1337 State of MT v Tiffane Lyn Sherbo IN-V Arraignment

(KNISELY) Co Atty-zp Public Defenders

19-28051

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1327 State of MT v Jennifer Margaret Wellington IN-V Arraignment

(FEHR) Co Atty-mrg Darcy Critchfield

19-28028 AP

Criminal Possession with Intent to Distribute F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1345 State of MT v Daniel Eric Brown Arraignment

(HARRIS) Co Atty-jrs Public Defenders

19-28085 JC

Ct1: Burglary F

Ct2: Burglary F

Ct3: Burglary F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1002 State of MT v Jacob William Ehrlick Arraignment

(HARRIS) Co Atty-zp Public Defenders

19-27719 JC

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1338 State of MT v Della Jon Hill Arraignment

(HARRIS) Co Atty-zp Public Defenders

19-28027 JC

Criminal Possession with Intent to Distribute F

Tom Fulton

See also: DC 19-0726 | 19-27429 | Sentencing - 12/13/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1339 State of MT v Paul Millard Loughner Arraignment

(KNISELY) Co Atty-vc Public Defenders

19-28063 DM

Strangulation of a Partner or Family Member 1st Offense F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0743 State of MT v Steffanie Marie Mack Arraignment

(HARRIS) Co Atty-jrs Public Defenders

19-27446 JC

Ct1: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs - Marijuana (60 Grams Or Less) M

Ct3: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1336 State of MT v Stephanie Sue Myers Arraignment

(TODD) Co Atty-tc Public Defenders

19-28057 TS

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-1181 State of MT v January Marlene Stephen Arraignment

(SOUZA) Co Atty-pdv Matthew C. Claus

19-27878 HC

Theft F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 19-0762 State of MT v Dennis Michael Vezina Jr. Arraignment

(MOSES) Co Atty-jy Public Defenders

19-27457 AV

Ct1: Tampering with or Fabricating Physical Evidence F

Ct2: Criminal Possession of Dangerous Drugs F

Ct3: Criminal Trespass to Property M

Ct4: Criminal Possession of Drug Paraphernalia M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------