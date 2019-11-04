Billings Justice Court Criminal Case Arraignments

November 4, 2019

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Syndicated by: Montana News

Judge David Carter

LONG, MORGAN 11/2 ROOSEVELT CO CTSY CR-19-

 

OCHADLES, JAMES 11/3 FLATHEAD CO CTSY CR-19-

 

SHAWL, CLEONE 10/29 BIG HORN CO CTSY CR-19-

 

STILTNER, MARTIN 11/2 POWELL CO CTSY CR-19-

 

TOINEETA, PERRY 10/31 BIG HORN CO CTSY CR-19-

 

ANDERSON, TANZANA 11/2 NEW FELONY CR-19-

MISD WARRANT TK-18-2323

 

EAGLESTAR, RYAN 11/3 NEW FELONY CR-19-

 

EDER, JAMES 11/2 NEW FELONY CR-19-

 

HENSON, CHRISTINA 11/3 NEW FELONY CR-19-

 

METZGER, MATTHEW 11/3 NEW FELONY CR-19-

 

HARVEY, JONATHAN 11/3 NEW MISD CR-19-

 

MARTINEZ, LEEANN 11/1 MISD WARRANT TK-19-1750

 

STILTNER, JUSTICE 11/2 MISD WARRANT CR-18-1044

 

WALK IN

 

SORAICH, VANIA MISD SENT TK-18-1087

MISD SENT TK-19-129

MISD SENT TK-19-1163

 

 

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