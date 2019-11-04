Billings Justice Court Criminal Case Arraignments

Syndicated by: Montana News
Judge David Carter
LONG, MORGAN 11/2 ROOSEVELT CO CTSY CR-19-
OCHADLES, JAMES 11/3 FLATHEAD CO CTSY CR-19-
SHAWL, CLEONE 10/29 BIG HORN CO CTSY CR-19-
STILTNER, MARTIN 11/2 POWELL CO CTSY CR-19-
TOINEETA, PERRY 10/31 BIG HORN CO CTSY CR-19-
ANDERSON, TANZANA 11/2 NEW FELONY CR-19-
MISD WARRANT TK-18-2323
EAGLESTAR, RYAN 11/3 NEW FELONY CR-19-
EDER, JAMES 11/2 NEW FELONY CR-19-
HENSON, CHRISTINA 11/3 NEW FELONY CR-19-
METZGER, MATTHEW 11/3 NEW FELONY CR-19-
HARVEY, JONATHAN 11/3 NEW MISD CR-19-
MARTINEZ, LEEANN 11/1 MISD WARRANT TK-19-1750
STILTNER, JUSTICE 11/2 MISD WARRANT CR-18-1044
WALK IN
SORAICH, VANIA MISD SENT TK-18-1087
MISD SENT TK-19-129
MISD SENT TK-19-1163
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